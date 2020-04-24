В Уфе из-за коронавируса ночную дезинфекцию проведут на 15 улицах

24 Апр 2020 2020-04-24T18:58:18+03:00

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В Уфе этой ночью санитарные службы продезинфицируют 15 улиц. Об этом сообщает городская администрация.

Обработка сегодня, 24 апреля, по традиции начнется в 22:00 и продлится до шести утра. За это время дезинфекцию планируют провести на следующих улицах: 50 лет СССР, Менделеева, Сипайловской, Жукова, Гагарина, Бикбая, Чудской, Трамвайной, Невского, Кольцевой, Вологодской, Седова, Маршала Жукова, а также на Индустриальном и Уфимском шоссе.

В период с 22:00 до 6:00 на этих улицах пройдут автоколонны спецтехники, поэтому движение автотранспорту будет ограничено. Водителей попросили заранее планировать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU