Сбежавшего из уфимского обсерватора мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Уфимский районный суд оштрафовал жителя города Нефтекамска, который сбежал из обсерватора в селе Нижегородка. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.
Все произошло совсем недавно – за час до полуночи 23 апреля. Мужчина самовольно покинул место изоляции в профилактории. Однако выбраться хотя бы за пределы села он не смог, его задержали правоохранители. Спустя несколько часов после случившегося состоялся суд.
«Постановлением от 24 апреля 2020 г. Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяча) рублей», – следует из пресс-релиза Уфимского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU