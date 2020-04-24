Сбежавшего из уфимского обсерватора мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T18:15:32+03:00

Суд состоялся через несколько часов после случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пределы села, где находится профилакторий, нарушитель самоизоляции выбраться не смог

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Уфимский районный суд оштрафовал жителя города Нефтекамска, который сбежал из обсерватора в селе Нижегородка. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Все произошло совсем недавно – за час до полуночи 23 апреля. Мужчина самовольно покинул место изоляции в профилактории. Однако выбраться хотя бы за пределы села он не смог, его задержали правоохранители. Спустя несколько часов после случившегося состоялся суд.

«Постановлением от 24 апреля 2020 г. Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяча) рублей», – следует из пресс-релиза Уфимского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU