2020-04-24T18:15:32+03:00
Общество

Сбежавшего из уфимского обсерватора мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей

За пределы села, где находится профилакторий, нарушитель самоизоляции выбраться не смог
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд состоялся через несколько часов после случившегосяСуд состоялся через несколько часов после случившегосяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уфимский районный суд оштрафовал жителя города Нефтекамска, который сбежал из обсерватора в селе Нижегородка. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Все произошло совсем недавно – за час до полуночи 23 апреля. Мужчина самовольно покинул место изоляции в профилактории. Однако выбраться хотя бы за пределы села он не смог, его задержали правоохранители. Спустя несколько часов после случившегося состоялся суд.

«Постановлением от 24 апреля 2020 г. Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяча) рублей», – следует из пресс-релиза Уфимского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии на карантин закрыли три отделения больницы
В Уфе из-за коронавируса ночную дезинфекцию проведут на 15 улицах
Сбежавшего из уфимского обсерватора мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Названы районы Уфы и Башкирии, где больше всего ловят нарушителей самоизоляции
В Уфе резко поднимется вода реки Белой – под угрозой несколько районов
Жителей Башкирии попросили на ездить на шашлыки и пикники во время майских праздников
«Третий трест» начал продавать квартиры в ипотеку под 6% годовых
Глава Минздрава Башкирии объяснил, почему в Белебее много зараженных коронавирусом
«Вывез в безлюдное место»: в Уфе нашли преступника, который изнасиловал и убил женщину
Телемарафон «День Победы» на телеканале «Вся Уфа»
В Башкирии назвали города и районы с наибольшим количеством зараженных коронавирусом
СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 9-летнего мальчика