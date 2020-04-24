2020-04-24T17:28:05+03:00
Общество

Названы районы Уфы и Башкирии, где больше всего ловят нарушителей самоизоляции

Число привлеченных к ответственности жителей республики «возросло многократно», заявляют в Верховном суде
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За четыре дня судами рассмотрено 703 материалаЗа четыре дня судами рассмотрено 703 материала
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Верховный суд назвал районы Уфы и Башкирии, где больше всего ловят нарушителей самоизоляции. В органе заявили, что число граждан, привлеченных к ответственности «многократно возросло».

По состоянию на сегодняшний день, 24 апреля, межрайонными и городскими судами республики заведено 2 378 дел по статье 20.6.1 административного кодекса. Статистика велась в начала введения самоизоляции, то есть с 31 марта.

Только за последние четыре дня, с 20 по 24 апреля, суды рассмотрели 703 материала. 349 дел привели к штрафу в размере от 1 до 3 тысяч рублей, в 259 случаях все ограничилось предупреждением, а 95 материалов возвращены «для устранения недостатков».

Статистика материалов по районам Уфы выглядит следующим образом:

Кировский районный суд – 309 материалов;

Октябрьский районный суд – 267;

Советский районный суд – 223;

Калининский районный суд – 207;

Орджоникидзевский районный суд – 174.

Ленинский районный суд – 82.

Если смотреть по другим муниципалитетам Башкирии, то здесь лидером является Салават. Городским судом здесь рассмотрено 114 материалов. Затем идет Стерлитамакский городской суд – (87), Бирский межрайонный суд (79) и Ишимбайский городской суд (72).

ИСТОЧНИК KP.RU

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