В Уфе резко поднимется вода реки Белой – под угрозой несколько районов

24 Апр 2020 2020-04-24T16:51:53+03:00

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В Уфе ожидается резкий подъем уровня воды в реке Белой. Уже завтра, 25 апреля, она поднимется на 90-110 см и достигнет 640 см, сообщает Управление гражданской защиты.

По данным аварийного ведомства, при прогнозируемом уровне будут подтоплены дороги: между Романовкой и Козарез (Ленинский район), ведущие в гостинично-ресторанный комплекс «Рочер» и на базу отдыха «Солнечные пески» (близ Мелькомбината, Кировский район).

УГЗ рекомендует отказаться от посещения дачных участков в период весеннего половодья – «резкий подъем уровня воды в реках может застать вас врасплох и отрезать от «большой земли».

ИСТОЧНИК KP.RU