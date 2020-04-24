«Третий трест» начал продавать квартиры в ипотеку под 6% годовых
23 апреля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки. А ГК «Третий трест» действует на опережение: первая сделка в регионе заключена до официального опубликования документа. Причем, по еще более выгодным условиям.
- Накануне мы заключили первую сделку, партнером в которой выступил ПАО «Промсвязьбанк», - говорит Мария Подтеребкова, руководитель PR-службы ГК «Третий трест». – Позволить себе такие решения могут только солидные застройщики, из года в год демонстрирующие стабильные показатели, в сотрудничестве с крупнейшими банками страны.
Кстати, эта сделка по выдаче льготной ипотеки – первая в России по линии Промсвязьбанка.
- Клиент был приятно удивлен, что процентная ставка у нас еще на полпроцента ниже заявленной в рамках господдержки, – прокомментировал Региональный директор Операционного офиса «Уфимский» ПСБ Андрей Вяткин.
Напомним, новая правительственная программа распространяется на жилищные займы в рамках определенной суммы, в Башкирии - до 3 млн рублей. Минимальный взнос по общим правилам составляет 20%, а льготная ставка сохраняется на весь срок кредита.
Более подробную информацию можно узнать на сайте ГК «Третий трест» - https://tretiitrest.ru/.
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