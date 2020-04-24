2020-04-24T15:28:20+03:00
Общество

Глава Минздрава Башкирии объяснил, почему в Белебее много зараженных коронавирусом

Но вопрос остался открытым
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Белебеевской ЦРБ сейчас находятся 29 пациентов с COVID-19В Белебеевской ЦРБ сейчас находятся 29 пациентов с COVID-19
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Министр здравоохранения Башкирии ответил на вопрос, почему в городе Белебее фиксируется большое число инфицированных коронавирусом. За весь период пандемии инфицированными здесь стали 42 человека. В центральной районной больнице на госпитализации с диагнозом COVID-19 находятся 29 пациентов. Белебей – лидер по коронавирусу среди всех муниципалитетов республики (не считая, конечно же, Уфы).

Резонный вопрос о том, почему в Белебее столько зараженных, был задан главе башкирского Минздрава Максиму Забелину на ежедневном брифинге оперштаба. Однако ответ оказался, мягко говоря, не исчерпывающим.

«Потому что больше число заболевших – вот и все», – заявил главный медик республики.

В свою очередь руководитель Управления Роспотребнадзор по РБ Венер Изикаев сказал, что ведомство обратило внимание на Белебей, но ограничился стандартными фразами: «Мы внесли все предусмотренные ограничительные мероприятия, вынесли постановление, выдали предписание для проведение противоэпидемических мероприятий». Справедливости ради отметим, что на брифинге 22 апреля Изикаев сообщил, что Белебеевская ЦРБ стала очагом инфекции и больница полностью закрыта на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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