«Вывез в безлюдное место»: в Уфе нашли преступника, который изнасиловал и убил женщину

24 Апр 2020 2020-04-24T14:51:10+03:00

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В Уфе следователи вычислили преступника, который изнасиловал и убил женщину. Инцидент произошел 15 лет назад, однако найти изверга удалось только сейчас.

В СК рассказали, что преступление произошло в ноябре 2005 года. Тогда в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти на пустыре в Орджоникидзевском районе. Следствие тогда застопорилось и не смогло установить подозреваемого.

Ситуация изменилась в этом году. Сотрудниками СК и МВД были повторно проанализированы материалы уголовного и проведены экспертные исследования. В итоге правоохранителям удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 42-летний уфимец. Известно, что тогда, в 2005 году, он занимался продажей автомобилей рядом с местом преступления. В 2018 году его посадили в тюрьму за сексуальное насилие. Он находится в заключении и по сей день.

Следователи смогли «расколоть» насильника и убийцу на допросе. Правоохранители восстановили картину произошедшего.

«Злоумышленник, предложив потерпевшей подвезти до работы, вывез ее в безлюдное место на своем автомобиле, после чего совершил ее изнасилование, а затем нанес женщине несколько ударов по голове тупым предметом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», – рассказали в СК Башкирии.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU