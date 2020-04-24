СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 9-летнего мальчика

24 Апр 2020 2020-04-24T13:57:50+03:00

Рустама Ишкулова, пропавшего два дня назад, так и не могут найти

Изменить размер текста: A A

Стерлитамакский отдел СК Башкирии принял решение возбудить уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения девятилетнего Рустама Ишкулова в Гафурийиском районе. Напомним, 22-апреля мальчик покинул дом своего деда в селе Нижний Ташбукан, где находился вместе с родителями, и ушел в неизвестном направлении.

Ребенка ищут уже второй день. В поисках принимают участие все кто только может: волонтеры и добровольцы (в том числе из других регионов), правоохранители и спасатели. Местность прочесывают более 190 человек, но пока никакого результата нет.

Как пояснили в СК, возбуждение дело необходимо «в целях всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшего». Сейчас следователи допрашивают членов семьи Рустама и односельчан, а также изучают жилищно-бытовые условия проживания ребенка. Расследование находится на контроле главы республиканского СК.

ИСТОЧНИК KP.RU