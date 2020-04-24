«Новых смертей от инфекции нет»: в минздраве Башкирии уточнили, что пациент в клинике БГМУ умер не от коронавируса
Накануне врач-реаниматолог уфимской клиники БГМУ Евгений Сырчин сообщил в своем блоге о смерти пациента в отделении больницы. Многие жители республики решили, что пациент скончался именно от коронавирусной инфекции. А поскольку по данным регионального минздрава за последние дни в Башкирии не зарегистрировано новых смертельных случаев от COVID-19, пошли разговоры, что настоящее число погибших просто умалчивается, чтобы не портить статистику.
Сегодня, 24 апреля, на очередном брифинге министр здравоохранения Башкирии подчеркнул, что что смерть пациента не вызвана коронавирусом.
- Новых смертей от инфекции нет, - заявил Максим Забелин, не уточнив, что же именно стало причиной смерти пациента.
Сам Евгений Сырчин позже назвал свой рассказ о пациенте «слишком эмоциональным», добавив, что скончавшийся был в возрасте и с серьезными патологиями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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