В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 24 апреля

24 Апр 2020 2020-04-24T13:36:37+03:00

Сейчас в республике 455 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

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На оперативном брифинге башкирского Минздрава сообщили, в каких городах и районах зарегистрированы случаи коронавируса по состоянию на 24 апреля. 246 пациентов сейчас находятся на госпитализации в различным больницах республики.

В Уфе лечат 163 зараженных. Их распределили по семи больницам: Республиканской клинической инфекционной больнице (71 пациент), ГКБ №8 (35), РКБ имени Куватова (12), ГКБ Демского района (6), ГКБ №5 (21), ГКБ №13 (1) и Клинике БГМУ (17).

В ЦРБ Белебеевского района находятся 29 больных. Семь инфицированных – в Бирской ЦРБ, восемь - в Туймазинской, шесть - в Исянгуловской, четыре – в городской больнице Октябрьского и Мелеузвской ЦРБ.

По три ковидных пациента зарегистрированы в ГБ Нефтекамска, стерлитамакской больнице №4, Месягутовской ЦРБ. Двое лежат в Дюртюлинской ЦРБ, РКИБ города Стерлитамака, ГБ Салавата, ЦГБ Кумертау.

По одному пациенту лечат в Верхнеяркеевской, Толбазинской, Миякинской, Белорецкой, Учалинской, Буздякской и Чишминской ЦРБ, а также в ГБ №4 Стерлитамака и Баймакской ЦГБ.

Напомним, всего в Башкирии подтверждено 455 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU