Лидер КПРФ в Башкирии завысил уровень дохода в декларации

24 Апр 2020 2020-04-24T12:41:39+03:00

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В парламенте Башкирии подвели итоги проверки сведений о доходах, которые представил глава рескома КПРФ в Башкирии Юнир Кутлугужин за 2018 год.

Как пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев, внутреннее расследование было начато после поступления обращения от СМИ. В нем говорилось, что доход депутата, опубликованный на сайте парламента, не соответствует данным, которые он передал в период избирательной кампании.

Проверка показала, что Кутлугужин действительно представил декларацию с нарушением. Он указал в графе сведений о доходе по основному месту работы дополнительную сумму. Депутат указал больший размер зарплаты, чем она была на самом деле».

«Юниру Кутлугужину указано на необходимость неукоснительного соблюдения обязанностей, предусмотренных законодательством в сфере противодействия коррупции и правилами депутатской этики», – сказал Толкачев.

Впрочем, это нарушение (к слову, первое в истории Госсобрания) не повлечет за собой никаких серьезных последствий. «Хотя наш коллега не скрыл свой доход и даже не преследовал такую цель, а наоборот, указал большую сумму, чем заработал, история в целом малоприятная», – подытожил спикер парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU