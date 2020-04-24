2020-04-24T11:33:45+03:00
Происшествия

В Башкирии затопило село: местные жители передвигаются по улице на лошадях

Фото сельчанина на коне было опубликовано в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Село Абзаново в Архангельском районе Башкирии стало жертвой паводка. Из берегов вышла река Инзер и подтопила целую улицу. Некоторые местные жители решили преодолевают преграду на лошадях. Фото одного из таких сельчан было опубликовано в сообществах «ВКонтакте». На снимке видно, что под водой находится практически половина коня. Ситуация в селе Абзаново находится на контроле, сообщает республиканское МЧС.

«Подтоплена проезжая часть по улице Полковника Хабирова. Дома и придворовые территории не подтоплены. Длина подтопления составила 55 м, уровень подтопления над дорожным полотном составляет 10 см. Уровень реки Инзер составляет 325 см», – доложили в аварийном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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