Радий Хабиров пообещал избавить «свою душу от темных мыслей»

24 Апр 2020 2020-04-24T11:11:33+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров записал видеообращение по случаю начала священного месяца Рамадан. Ролик он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

«Пост призывает нас к взаимной вежливости, доброте и смирению, к пожертвованиям и заботе о близких. Каждый раз, когда наступает Священный месяц, думаю, что и возраст подошёл, и мудрость есть, и Вера окрепла, но никак не могу выполнить эти правила. Интенсивность работы требует и сильной физической отдачи».

Тем не менее «этот раз» руководитель республики твердо «решил избавить свою душу от темных мыслей и перестать употреблять плохие слова».

В Рамадан мусульмане ограничивают себя в еде и воде, читают молитвы, чтобы очиститься духовно.

Радий Хабиров обещает избавиться от темных мыслей // 24.04.

ИСТОЧНИК KP.RU