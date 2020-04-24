2020-04-24T10:42:33+03:00
Общество

Статистика коронавируса в Башкирии на 24 апреля: зарегистрированы 33 новых случая

Общее количество зараженных в регионе составляет 455 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Число зараженных в Башкирии превысило 450 человекЧисло зараженных в Башкирии превысило 450 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Башкирии за минувшие сутки подтверждено 33 случая коронавирусной инфекции. Общее число зараженных в регионе достигло 455 человек. Обновленные данные представил портал «стопкоронавирус.рф».

По информации федерального центра по мониторингу ситуации с COVID-19, из больниц по выздоровлению в Башкирии выписано еще 19 пациентов. Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Третий день к ряду официально от коронавируса в республике никто не умер. Этот показатель замер на отметке в 14 погибших.

Напомним, данные могут быть скорректированы региональным Минздравом - между ведомством и федеральным оперштабом случаются расхождения в показателях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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