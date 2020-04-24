«Истерика была»: акушерка из Уфы рассказала, что происходило в закрытом на карантин роддоме РКБ

24 Апр 2020 2020-04-24T10:32:46+03:00

Персонал роддома был на взводе после того как узнал, что ближайшие две недели проведет в стенах медучреждения

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Уфимская акушерка роддома РКБ имени Куватова рассказала, что происходило в ее отделении во время 14-дневного карантина из-за вспышки коронавируса. Анонимный дневник был опубликован на сайте «Новой газеты».

«По приказу оказалось, что наш роддом закрылся 6 апреля. Но смена с 6-го ушла. Мы пришли на дежурство 7-го. Они пустили нас в карантинную зону, без одного слова. Нас, получается, заманили сюда на работу», – начинает свой монолог врач.

Когда медперсонал роддома оповестили о закрытии всей больницы на 14-дневный карантин, «истерика была <…> все были на взводе». У многих дома остались маленькие дети. Акушерка пишет, что руководство больницы могло хотя бы предупредить их, подготовить – «у каждого лекарства, у кого-то гипертония, у кого-то сахарный диабет».

Всего в роддоме запертыми оказались 135 человек, пациенты и медики. У четырех беременных были осложнения. В реанимации находились восемь «очень тяжелых детей». При этом медик в своем письме отмечает, что даже после введения карантина в РКБ, седьмого апреля роддом принял четырех беременных.

«И мы вот просто выполняем свою работу. Целыми сутками. Две акушерки в родблоке — одна после кардио, операцию на сердце делали, у другой — сахарный диабет», – написала акушерка.

По ее словам, когда в родильный блок приезжал замминистра по акушертсву, «был очень большой скандал». Он давил на медиков и говорил: «вы уголовно ответственные». «Нам сказали «закройте рты, уже успокойтесь».

Одна из санитарок роддома убегала. Дома у нее оставалась старая мать, которая не могла дозвониться – собственно, это и стало причиной побега. О ее судьбе ничего неизвестно.

Анонимная акушерка отмечает, что заболевших в роддоме не было. Очаг находился в отделении терапии. Инфицированные также были в хирургии и ревматологии. Врачи пили лекарства «какие у них есть и все равно продолжали работу».

Несмотря на все это, медик убеждена, что если бы знала о карантине заранее, то все равно вышла на работу, потому что «некуда деваться»: «во-первых, мне был бы прогул. Но вообще я бы подвела девочек, если бы ушла».

Напомним, сотрудников роддома РКБ имени Куватова, равно как и всей больница, выпустили с карантина 20 апреля. Медучреждение продолжает работать с ограничениями. Туда на вахту заступила новая группа врачей. Те, что находились на карантине, разъехались по домам на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU