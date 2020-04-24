2020-04-24T09:30:04+03:00
Общество

Уфимские волонтеры свернули поиски девятилетнего мальчика, который пропал два дня назад

На месте остались работать правоохранители, спасатели и активисты из других регионов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Гафурийского районафото: администрация Гафурийского района
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Волонтеры организации «РОО Поиск детей – Уфа» на время свернули поиски девятилетнего Рустам Ишкулова. Ребенок пропал в Гафурийском районе 22 апреля. Он ушел в неизвестном направлении из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан. Там мальчик находился вместе со своими родителями.

«Поиски продолжаются. Там продолжают работать другие поисковые команды, как с нашего региона, так и из других, в числе которых ребята с Легион Спас. Постараемся держать в курсе. О выезде напишем, как представится возможность», – рассказал руководитель поискового отряда Павел Нестеров.

Сейчас Рустама ищут правоохранители, односельчане и сотрудники МЧС – всего более ста человек. Вчера они прочесали село и его окрестности, а также обследовали реку вниз по течению. Зона поисковой операции расширяется. Обстоятельствами исчезновения малыша заинтересовались следователи – они организовали проверку. Ее на личный контроль взял руководитель СК Башкирии.

фото: администрация Гафурийского района

фото: администрация Гафурийского района

Приметы Рустама Ишкулова: на вид 6-7 лет, рост 116 см, среднего т/с.

Был одет в красную шапку, коричневую куртку, синие сапоги.

Если вам известно о местонахождении ребенка, просьба обратиться в полицию или к волонтерам по телефонам 8-927-94-93-155, 8-987-03-91-994, 02, 020, 002.

ИСТОЧНИК KP.RU

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