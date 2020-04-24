2020-04-24T08:48:22+03:00
Общество

Дорожники начали ремонтировать 11-километровый участок трассы Уфа-Нагаево

Работы планируют завершить только через год
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В башкирской столице дорожные рабочие приступили к ремонту 11-километрового участка трассы Уфа-Нагаево. Речь идет об отрезке от улицы Бородинской до автодороги М-5. Об этом сообщает городская администрация.

«Сегодня дорожники заняты снятием старого слоя асфальта, пришедшего в негодность – всего запланировано фрезерование покрытия на площади более 87 000 квадратных метров. Также планируется обустроить обочины», – рассказали в мэрии.

Подрядная организация должна обязалась сдать объект к концу лету 2021 года. В период проведения ремонтных работ будет вводиться ограничение движения транспорта. Половина проезжей части перекроют во время фрезерования и слоев асфальтового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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