В Башкирии водитель без прав попал в ДТП и погубил пассажира
Накануне утром, 24 апреля, в Белокатайском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом – погиб пассажир автомобиля, у водителя которого не было прав.
По данным республиканской ГИБДД, инцидент произошел на 31 километре дороги автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай. Житель Мечетлинского района на Chery A15 не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка опрокинулась на крышу.
В машине на пассажирском сиденье находился 42-летний житель Архангельского района – его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи не смогли спасти пациента. Спустя несколько часов он скончался.
«Известно, что водитель не имел водительских прав, к тому же отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», – сообщают в башкирской Госавтоинспекции.
За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и пятеро – пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU