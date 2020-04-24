2020-04-24T08:09:34+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель без прав попал в ДТП и погубил пассажира

Последнего доставили в больницу, но было уже поздно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне утром, 24 апреля, в Белокатайском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом – погиб пассажир автомобиля, у водителя которого не было прав.

По данным республиканской ГИБДД, инцидент произошел на 31 километре дороги автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай. Житель Мечетлинского района на Chery A15 не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка опрокинулась на крышу.

В машине на пассажирском сиденье находился 42-летний житель Архангельского района – его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи не смогли спасти пациента. Спустя несколько часов он скончался.

«Известно, что водитель не имел водительских прав, к тому же отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», – сообщают в башкирской Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и пятеро – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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