В Башкирии водитель без прав попал в ДТП и погубил пассажира

24 Апр 2020 2020-04-24T08:09:34+03:00

Последнего доставили в больницу, но было уже поздно

Изменить размер текста: A A

Накануне утром, 24 апреля, в Белокатайском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом – погиб пассажир автомобиля, у водителя которого не было прав.

По данным республиканской ГИБДД, инцидент произошел на 31 километре дороги автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай. Житель Мечетлинского района на Chery A15 не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка опрокинулась на крышу.

В машине на пассажирском сиденье находился 42-летний житель Архангельского района – его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи не смогли спасти пациента. Спустя несколько часов он скончался.

«Известно, что водитель не имел водительских прав, к тому же отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», – сообщают в башкирской Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и пятеро – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU