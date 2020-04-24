Однодневной зарплаты мэра и высокопоставленных чиновников Уфы хватило, чтобы накормить 225 многодетных семей

24 Апр 2020 2020-04-24T07:43:21+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин, его заместители, а также руководители структурных подразделений столичной администрации пожертвовали свою однодневную зарплату на благотворительность. Этих денег хватило, чтобы накормить 225 семей, которые воспитывают пятерых и более детей – им закупили продуктовые наборы.

Однодневный заработок, сообщает ИА «Башинформ», чиновники перечислили на счет уфимского «Общественного фонда развития города». На крупную сумму организация приобрела продукты и распределила их по многодетным семьям.

Договор о партнерстве между фондом и городскими властями был заключен в начале апреля в рамках борьбы с коронавирусом. На основе соглашения реализуется благотворительный проект «Время добра», который предполагает помощь многодетным семьям, малоимущим гражданам, медучреждениям и людям, оказавшимся в нужде.

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что перечислил свое месячное жалованье на благотворительность. Он намекнул, что руководители правительства, ведомств и учреждений должны последовать его примеру.

ИСТОЧНИК KP.RU