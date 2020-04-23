2020-04-23T19:51:10+03:00
Общество

Леонид Рошаль вновь выступил с критикой СК Уфы и вступился за главврача РКБ

Именитый медик считает, что следователи «перестарались», начал доследственную проверку в медучрежении
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рошаль продолжает критиковать СКРошаль продолжает критиковать СК
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Леонид Рошаль вновь выразил несогласие с решением Кировского отдела СК Уфы провести доследственную проверку в РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса. Напомним, правоохранители намерены выяснить, не было ли со стороны руководства больницы признаков халатности. По мнению президента НИИ детской хирургии и травматологии, следователи «перестарались».

Рошаль убежден, что «в основании конфликта в медицинской организации лежит не уровень оказания медицинской помощи, не коронавирус, а внутренние человеческие конфликты, которые возникают нередко, когда меняется руководитель коллектива». По мнению именитого медика, на фоне коронавируса противоречия внутри РКБ усилились – «только и всего». А сами проблемы начались с приходом год назад Эльзы Сыртлановой. Ее Рошаль называет «опытным организатором со своими убеждениями», хотя он с ней не знаком.

«Доктор мира» продолжает стоять на своем и заявляет, что в следственный комитет жалобу написал не сотрудник больницы, а юрист – «сын опытной заведующей ревматологическим отделением, у которой не сложились отношения с главным врачом». Рошаль имеет в виду Тимура Уразметова, сына Риммы Камаловой - медика, которая одной из первых начала говорить о проблемах в РКБ.

«Появились силы, которые стали раскачивать лодку, используя сегодняшнюю непростую ситуацию с коронавирусом», – считает медик. Тем не менее в своем пресс-релизе СК Башкирии ясно дает понять, что поводом для проверки стали именно обращения врачей.

Решение Следственного комитета Рошаль назвал «не продуманным» – «таким образом, можно почти каждого главного врача страны привлечь по этой статье. Это решение не красит работу всего опытного коллектива следователей Республики». По мнению «Доктора мира», эти вопросы должны решать другие ведомства – Роспотребнадзор, Росздравнадзор и региональное Министерство [здравоохранения]. Он огорчился тем, что федеральный СК не дал «принципиальной оценки» действиям Кировского отдела.

В конце своего открытого обращения Рошаль добавил, что поддерживает мнение главы Башкирии Радия Хабирова, который «дал положительную оценку работе» Сыртлановой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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