В Башкирию пришел арктический холодный воздух

23 Апр 2020 2020-04-23T19:21:37+03:00

К осадкам добавится еще и сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие два дня тепла ждать не стоит

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В Башкирию нагрянул холодный арктический воздух, из-за чего даже днем температура воздуха как минимум в ближайшие двое суток будет низкий. Об этом сообщает Башгидромет.

По данным синоптиков, фон температур будет ниже нормы на 3-5 градусов. В ночные часы подморозит до 0, -5°, а днем – +1, +7°. Прогнозируются осадки умеренной интенсивности в виде дождя и мокрого снега с налипанием на проводах и деревьях. Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

Не обойдется и без ветра – в отдельные периоды времени его порывы достигнут 15-20 метров в секунду, о чем периодически будет предупреждать республиканское МЧС.

Впрочем, тепла долго ждать не придется. С 25 апреля температура воздуха начнет планомерно повышаться – уже днем ожидается +5, +10°.

ИСТОЧНИК KP.RU