Заключенные Уфы устроили протест, чтобы установить в колонии «черный режим»

23 Апр 2020 2020-04-23T18:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в уфимской колонии №3 заключенные устроили протест с баррикадами. На место выезжал член совета по правам человека при главе Башкирии Олег Галин. В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» он рассказал, из-за чего арестанты устроили беспорядки.

«В 10 часов вечера поступил звонок, причем звонок поступил из самого ФСИН, о том, что некие протестные моменты происходят в третьей колонии и осужденные граждане требуют защиты. Мы выехали в эту колонию. Да, действительно, осужденные оказали неповиновение сотрудниками. Построили что-то вроде баррикад в коридоре отряда и никого не пропускали», – сообщил Галин.

Причина бунта, по словам правозащитника, была одна – установление так называемого «черного режима» в колонии, «когда сами осужденные как хотят, так и воротят <…> устраивают свои порядки и иерархию». Собственно, это и было одним из требований заключенных: «отдайте лагерь нам, мы будем управлять сами». Галин отметил, что подобной расстановки сил в тюрьмах «очень хотят криминальные элементы извне». Cитуацию удалось урегулировать без спецназа, с помощью переговоров. Сейчас правоохранители выявляют зачинщиков протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU