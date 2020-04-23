2020-04-23T18:39:09+03:00
Происшествия

Заключенные Уфы устроили протест, чтобы установить в колонии «черный режим»

О беспорядках в тюрьме рассказал член совета по правам человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: колония №3фото: колония №3
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На днях в уфимской колонии №3 заключенные устроили протест с баррикадами. На место выезжал член совета по правам человека при главе Башкирии Олег Галин. В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» он рассказал, из-за чего арестанты устроили беспорядки.

«В 10 часов вечера поступил звонок, причем звонок поступил из самого ФСИН, о том, что некие протестные моменты происходят в третьей колонии и осужденные граждане требуют защиты. Мы выехали в эту колонию. Да, действительно, осужденные оказали неповиновение сотрудниками. Построили что-то вроде баррикад в коридоре отряда и никого не пропускали», – сообщил Галин.

Причина бунта, по словам правозащитника, была одна – установление так называемого «черного режима» в колонии, «когда сами осужденные как хотят, так и воротят <…> устраивают свои порядки и иерархию». Собственно, это и было одним из требований заключенных: «отдайте лагерь нам, мы будем управлять сами». Галин отметил, что подобной расстановки сил в тюрьмах «очень хотят криминальные элементы извне». Cитуацию удалось урегулировать без спецназа, с помощью переговоров. Сейчас правоохранители выявляют зачинщиков протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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