Многодетная мать из Башкирии во время пожара в доме вытащила свою семью на улицу через окно

23 Апр 2020 2020-04-23T17:53:35+03:00

Женщина не растерялась и спасла жизнь родным – престарелой матери и четырем ребятишкам

Изменить размер текста: A A

Мать четырех детей из башкирского города Бирска спасла родных из огня. Женщина вытащила престарелую мать и четырех ребятишек через окно дома на улицу. О геройском поступке женщины рассказали в республиканском МЧС.

Все произошло сегодня утром, 23 апреля. На пульт диспетчера поступил вызов о пожаре в жилом доме на улице Ак-Идель. На место выехали 26 человек спасательного отряда. Когда они прибыли, открытым пламенем полыхала веранда бревенчатого одноэтажного дома. Пожар был оперативно потушен. Как итог – огнем поврежден жилой дома и веранда по всей площади.

К счастью, жители дома не пострадали – и все благодаря хозяйке. В момент пожара в доме находились пять человек мама с четырьмя детьми (самому младшему три года, а старшему – 14), а также 70-летняя бабушка.

«Хозяйка дома, услышав пронзительные звуки пожарного извещателя и заметив полыхающий пожар, не растерялась, немедленно собрала детей и эвакуировала их вместе с бабушкой на улицу через окно. На все ушло не более пары минут, но они стали решающими в исходе пожара», – рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU