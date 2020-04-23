«Зарплата упала на карту»: Радий Хабиров перевел свой месячный оклад нуждающимся

23 Апр 2020 2020-04-23T17:03:57+03:00

И намекнул членам правительства, что они могут сделать то же самое

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Глава Башкирии Радий Хабиров пожертвовал свою месячную зарплату на помочь нуждающимся в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом руководитель регионам объявил на совещании в правительстве.

«Я вчера дома посидел. Зарплата упала на карту недавно. В рестораны сейчас не хожу, стригусь по мере возможности, – сказал Хабиров. – И у меня начала копиться сумма денег. Мы с Андреем Геннадьевичем [Назаровым – первый вице-премьер правительства РБ] и Александром Геннадьевичем [Сидякиным – руководитель аппарата главы РБ] посоветовались и приняли решение перегнать свои месячные зарплату в фонд «Единой России» для тех, кому нужно».

Глава республики отметил, что «никого к тому же не призывает, а специалистов вообще», поскольку зарплаты у них небольшие, но все же намекнул чиновникам, чтобы те последовали его примеру. Он подчеркнул, речь идет только «о руководителях учреждений, ведомств, правительства, министерств». «Думаю, если вы поддержите такое начинание, наверное, будет справедливо», – заключил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU