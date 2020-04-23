Власти Башкирии разрешили общественному транспорту ездить в сады с 25 апреля

23 Апр 2020 2020-04-23T15:36:33+03:00

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С 25 апреля общественный транспорт в Башкирии начнет ездить до садовых товариществ. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил руководитель республики Радий Хабиров. Свое решение он мотивировал тем, что в конце апреля в республике начинается весенняя посадка. Напомним, ранее автобусные рейсы были отменены из-за введения режима полной самоизоляции.

«Договариваемся, чтобы 25 апреля с утра общественный транспорт пошел по точкам садовых товариществ. Прошу эту работу организовать. Обязательное требование – продумайте, чтобы граждане возрастом старше 65 смогли выехать. Продумайте механизм, потому что сейчас мы им жестко запретили выезжать, но те люди, которые хотят поехать в сад, мы должны им разрешить», – сказал Хабиров коллегам в правительстве.

Во всех автобусах должны соблюдаться санитарные нормы. Транспорт будут дезинфицировать и обеспечат средствами защиты. Без масок в салон не пустят.

ИСТОЧНИК KP.RU