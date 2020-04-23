В Башкирии создана комиссия, которая будет проводить внеплановые проверки в медучреждениях

23 Апр 2020 2020-04-23T14:55:43+03:00

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На базе министерства здравоохранения Башкирии будет создана межведомственная комиссия, которая будет инспектировать медучреждения на наличие средств индивидуальной защиты. Соответствующее поручения Минздраву дал глава республики Радий Хабиров.

Члены рабочей группы будут ездить по больницам и поликлиникам и проверять, достаточно ли в них защитных масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Руководитель региона заявил, что главная цель сейчас – это «защитить и сохранить врачей». В случае выявления нехватки СИЗов он поручил «решать вопрос в течение суток».

Первый выезд комиссия проведет уже сегодня. Где именно, станет известно постфактум. Хабиров настоял на том, чтобы проверки были неожиданными.

ИСТОЧНИК KP.RU