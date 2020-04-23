2020-04-23T14:55:43+03:00
Общество

В Башкирии создана комиссия, которая будет проводить внеплановые проверки в медучреждениях

Радий Хабиров поручил организовать эту работу Минздраву
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проверки будут неожиданнымиПроверки будут неожиданными
Изменить размер текста:

На базе министерства здравоохранения Башкирии будет создана межведомственная комиссия, которая будет инспектировать медучреждения на наличие средств индивидуальной защиты. Соответствующее поручения Минздраву дал глава республики Радий Хабиров.

Члены рабочей группы будут ездить по больницам и поликлиникам и проверять, достаточно ли в них защитных масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Руководитель региона заявил, что главная цель сейчас – это «защитить и сохранить врачей». В случае выявления нехватки СИЗов он поручил «решать вопрос в течение суток».

Первый выезд комиссия проведет уже сегодня. Где именно, станет известно постфактум. Хабиров настоял на том, чтобы проверки были неожиданными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рустема Ахмадинурова назначили вице-спикером парламента Башкирии
«Руководство было не в восторге от этого»: врач из Уфы, ведущий блог из ковидного госпиталя, развеял слухи о своем увольнении
ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки
Появился текст предсмертного послания жителя Башкирии, прятавшего тело мертвой любовницы в холодильнике
Власти Башкирии разрешили общественному транспорту ездить в сады с 25 апреля
В Башкирии создана комиссия, которая будет проводить внеплановые проверки в медучреждениях
В Башкирии карантин сняли в трех больницах из десяти
В Башкирии руководство решило проверить действия врача, который публично ведет блог о пациентах с коронавирусом
Пациентка показала, в каких ужасных условиях содержат больных с подозрением на коронавирус в Белорецке
«Нервозность вокруг коронавируса»: Радий Хабиров призвал глав городов и районов «очень аккуратно» работать с людьми
Одна из самых эффективных генерирующих компаний России работает в Башкирии
Весенний призыв в Башкирии: на службу отправят больше 5 тысяч человек
«Мы будем расти»: Радий Хабиров уверен, что количество инфицированных коронавирусом увеличится
В Башкирии пропал девятилетний ребенок: исчезновением заинтересовались следователи
Статистика коронавируса в Башкирии на 23 апреля: зарегистрированы 26 новых случаев
«Было сделано все возможное»: в уфимской клинике БГМУ скончался пациент, которого лечили от коронавируса
Радий Хабиров намерен использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы вывести медицину «на более высокий уровень»
Блогер из Уфы призвал Радия Хабирова раздать жителям Башкирии деньги и отменить плату за ЖКХ
В Уфе нашли мертвым молодого человека, который пропал по пути на работу полгода назад