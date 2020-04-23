Появился текст предсмертного послания жителя Башкирии, прятавшего тело мертвой любовницы в холодильнике
Стали известны подробности убийства женщины, сожитель которой наложил на себя руки, оставив предсмертную записку.
Напомним, что тело мужчины обнаружили в одном из заброшенных домов в городе Октябрьский. Стражи порядка начали осматривать место, где мужчина совершил суицид, и нашли паспорт женщины с прикрепленной запиской.
В ней мужчина просит простить его четверых близких друзей, а также признается в убийстве.
- Я не могу больше так. Я любил и убил Анжелу свою. Фадис, ты меня прости, и пацанам скажи, - гласит часть послания.
Спустя пару часов сыщики обнаружили останки женщины в холодильнике дома, где она проживала вместе со своим убийцей. Судя по всему, любовник расправился с своей жертвой при помощи ножа.
ИСТОЧНИК KP.RU