В Башкирии карантин сняли в трех больницах из десяти

23 Апр 2020 2020-04-23T14:56:27+03:00

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Сразу в трех больницах Башкирии за минувшие сутки снят карантин. Об этом на ежедневном брифинге регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщил представитель Роспотребнадзорна республики Венер Изикаев. Ограничительные мероприятия остановлены в городской клинической больнице №8, центральной районной больнице в городе Ишимбае и в городской больнице Салавата.

На данный момент карантин продолжает действовать в семи медучреждениях. Речь идет о республиканском онкодиспансере, уфимской больнице скорой медицинской помощи, клинической больнице №21, больнице №1 в Стерлитамаке, в ЦРБ Белебеевского и Бирского районов, а также в больнице №1 города Октябрьского.

ИСТОЧНИК KP.RU