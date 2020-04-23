2020-04-23T20:50:35+03:00
Происшествия

Логопеда из Уфы обманули на 720 тысяч рублей

Женщина сама отдала накопления жулику
Рустем АХУНОВ
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Полицейские разыскивают мошенниковПолицейские разыскивают мошенников
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Мошенники обманули 46-летнюю уфимку на 720 тысяч рублей.

Неприятная история происходила с женщиной-логопедом в период с 16 по 17 апреля. Источник «КП-Уфа» сообщил, что женщина на сотовый телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, в которой у нее есть карта. За несколько звонков мужчина обманным путем вынудил свою жертву продиктовать ему данные банковской карты и коды, которые позволили ему перевести чужие средства на свой счет.

В итоге за сутки женщина лишилась около 720 тысяч рублей. Сейчас стражи порядка разыскивают мошенников, причастных к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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