Пациентка показала, в каких ужасных условиях содержат больных с подозрением на коронавирус в Белорецке
Пациентка инфекционной больницы в Белорецке на видео показала, в каких жутких условиях живут пациенты с подозрением на коронавирус.
Видео из двухместной палаты больше похоже на кадры из фильма ужасов. Все начинается с «уборной», которая перерастает в жилое помещение – на месте нет дверей. На стенах палаты давно потрескалась краска, а в некоторых местах она и вовсе сползает целыми пластами. Любому человеку находиться в таком месте неприятно.
- Вот в таких условиях лежат тяжелобольные с пневмонией, - комментирует видео женщина.
Затем пациентка показала матрасы, на которых спят больные. Видно, что их уже давно не стирали и они покрылись пятнами. Также женщина показала единственную в палате тумбочку и старый светильник на потолке.
Условия проживания пациентов в инфекционной больнице в Белорецке // 23.04.
ИСТОЧНИК KP.RU