Пациентка показала, в каких ужасных условиях содержат больных с подозрением на коронавирус в Белорецке

23 Апр 2020 2020-04-23T13:58:35+03:00

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Пациентка инфекционной больницы в Белорецке на видео показала, в каких жутких условиях живут пациенты с подозрением на коронавирус.

Видео из двухместной палаты больше похоже на кадры из фильма ужасов. Все начинается с «уборной», которая перерастает в жилое помещение – на месте нет дверей. На стенах палаты давно потрескалась краска, а в некоторых местах она и вовсе сползает целыми пластами. Любому человеку находиться в таком месте неприятно.

- Вот в таких условиях лежат тяжелобольные с пневмонией, - комментирует видео женщина.

Затем пациентка показала матрасы, на которых спят больные. Видно, что их уже давно не стирали и они покрылись пятнами. Также женщина показала единственную в палате тумбочку и старый светильник на потолке.

Условия проживания пациентов в инфекционной больнице в Белорецке // 23.04.

ИСТОЧНИК KP.RU