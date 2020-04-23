Весенний призыв в Башкирии: на службу отправят больше 5 тысяч человек

23 Апр 2020 2020-04-23T12:12:53+03:00

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Военный комиссариат Башкирии определил норму на весенний период в количестве 5160 человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил руководитель ведомства Игорь Харченко.

«Норма большая, больше прошлогодней, но мы надеемся, что мы выполним ее в полной объеме», – сказал военный комиссар.

Сами призывные комиссии начнут работать в мае. Отправка начнется 20 числа. Всего на пункты приглашено 23 тысячи человек. У всех структурных подразделений уже появились повязки, а сборные пункты обеспечат термометрами и продезинфицируют.

ИСТОЧНИК KP.RU