«Мы будем расти»: Радий Хабиров уверен, что количество инцифированных коронавирусом увеличится

23 Апр 2020 2020-04-23T11:27:11+03:00

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В Башкирии резко выросло количество вылечившихся от коронавируса. Всего выздоровело 57 человек с приростом 28 только за минувшие сутки. Тем не менее глава республики Радий Хабиров убежден, что ситуация еще не переломлено и зараженных будет больше.

«Не думаю, что мы тенденцию переломили, уже очень хороший показатель, у нас такого не было. Мы сильно росли из-за РКБ, и сейчас выздоровление. Это не системный признак, мы будем расти, но уже приятно, что количество выздоровевших у нас больше, чем количество заразившихся», - сказал Хабиров.

Напомним, на данный момент в Башкирии подтверждено 422 случая коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU