В Башкирии пропал девятилетний ребенок: исчезновением заинтересовались следователи

23 Апр 2020 2020-04-23T11:25:31+03:00

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В Гафурийском районе Башкирии следователи устанавливают обстоятельства исчезновения девятилетнего ребенка.

По предварительным данным, вчера 22 апреля Рустам Ишкулов вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан и ушел в неизвестном направлении. Там он находился вместе со своими родителями. Отец и мать, заметив, что сына нет, начали его поиски, после чего обратились в полицию.

В данный момент проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия. Рустама ищут также добровольцы, МЧС, односельчане.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя следственного управления республики. Приметы: на вид 6-7 лет, рост 116 см, среднего т/с. Был одет в красную шапку, коричневую куртку, синие сапоги.

Если вам известно о местонахождении ребенка, просьба обратиться в полицию или к волонтерам по телефонам 8-927-94-93-155, 8-987-03-91-994, 02, 020, 002.

ИСТОЧНИК KP.RU