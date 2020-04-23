Статистика коронавируса в Башкирии на 23 апреля: зарегистрированы 26 новых случаев

23 Апр 2020 2020-04-23T10:51:49+03:00

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В Башкирии число зараженных коронавирсной инфекцией выросло до 422 человек. За минувшие сутки прирост составил 26 инфицированных. Оперативную информацию представил портал «стопкоронавирус.рф».

Согласно данным федерального информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, новых вылечившихся, равно как и погибших за минувшие сутки в республике нет. Не исключено, что эти показатели на ближайшем брифинге скорректирует региональный минздрав.

Отметим, что на этой неделе смертельных исходов среди больных коронавирусом, по официальным данным, не зафиксировано вообще. Тем временем врач клиники БГМУ накануне сообщил о первом летальном случае, однако когда именно это произошло, точно неизвестно.

Напомним, накануне было подтверждено 22 случая COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU