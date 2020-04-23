«Было сделано все возможное»: в уфимской клинике БГМУ скончался пациент, которого лечили от коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T11:38:28+03:00

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В клинике БГМУ, которую неделю назад перепрофилировали под госпиталь для больных COVID-19, скончался первый пациент, которого лечили от коронавируса. Об этом накануне вечером, 22 апреля, на своей странице в фейсбуке сообщил врач медучреждения Евгений Сырчин.

«Смерть есть смерть и к ней никто и никогда не может привыкнуть... Даже те, кто видит ее гораздо чаще других. Конечно, было сделано все возможное, чтобы спасти жизнь этому пациенту. Но тяжёлая сопутствующая патология и солидный возраст практически не дали ему шансов на выживание», – констатировал Сырчин.

Медик также рассказал, что в настоящий момент в реанимации находится 10 пациентов, шестеро из них – на искусственной вентиляции легких. Он отметил и положительные новости: троих пациентов переведут из реанимации. «Так что счет 3:1. Не подумайте, что я пытаюсь шутить. Но это хорошая новость, и она нас радует».

Любопытно, что по официальным данным минздрава республики, за последние три дня в Башкирии не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. Остается неизвестным, почему туда не попал пациент, который скончался в клинике БГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU