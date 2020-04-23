2020-04-23T10:17:38+03:00
Общество

Радий Хабиров намерен использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы вывести медицину «на более высокий уровень»

На борьбу с эпидемией республика получила из федерального центра больше 2 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров намерен «выйти из ситуации с коронавирусом на более высокий уровень нашей медицины». Об этом он сообщил на заседании регионального совета по правам человека. По его словам, из федерального центра республика получила чуть больше двух миллиардов рублей.

«На эти средства мы закупили большое количество аппаратов ИВЛ, несколько компьютерных томографов, ремонтируем целый ряд учреждений. Но самое главное – наши врачи тоже должны выйти на другой уровень, – отметил глава.

На замечания секретаря регионального СПЧ Зульфии Гайсиной о проблемах обеспечения врачей и персонала медучреждений средствами индивидуальной защиты Хабиров предложил сформировать рабочую группу. Совместно с Минздравом она должна будет проверять факты ненадлежащего соблюдения поликлиниками санитарно-эпидемиологических норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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