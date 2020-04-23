Блогер из Уфы призвал Радия Хабирова раздать жителям Башкирии деньги и отменить плату за ЖКХ

23 Апр 2020 2020-04-23T10:03:41+03:00

Теперь парню звонят с незнакомых номеров и угрожают

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Уфимский блогер Ильнур Аллагулов попросил главу Башкирии Радия Хабиров выплатить населению по 15 тысяч рублей и отменить на период пандемии коронавируса плату за ЖКХ. Обращение к руководителю республики он выложил на своей странице в инстаграме. Ролик разлетелся по другим аккаунтам и набрал уже сотни тысяч просмотров.

«Я не перестану снимать эти видео, пока не ответят на все наши вопросы. Хочу вас попросить, глава республики Башкортостан Радий Хабиров, услышать наши четыре шага», – начинает свое обращение Ильнур.

«Четыре шага», о которых говорит блогер, предполагают следующие меры:

1. «прямо сейчас» выплатить каждому взрослому по 15 тысяч рублей и по 10 тысяч на каждого ребенка;

2. в случае продления режима самоизоляции выплатить еще по 10 тысяч рублей каждому гражданину Башкирии;

3. отменить плату за «коммуналку» в период эпидемии;

4. приостановить кредиты и ипотеки – «потому что людям платить нечего».

По прошествии нескольких часов после публикации видео блогер сообщил, что ему звонят с незнакомых номеров и угрожают. Какого именно рода угрозы ему поступают, он не уточнил.

Обращение по коронавирусу блогера из Уфы Радию Хабирову // 23.04.

ИСТОЧНИК KP.RU