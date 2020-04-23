В Уфе нашли мертвым молодого человека, который пропал по пути на работу полгода назад

23 Апр 2020 2020-04-23T08:41:10+03:00

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Уфимец Константин Маломожнов, который в конце сентября прошлого года пропал без вести по пути на работу, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт». О том, где и при каких обстоятельствах было найдено тело 24-летнего парня, не сообщается.

Напомним, изначально предполагалось, что молодой человек мог заблудиться в окрестностях поселка «Цветы Башкирии» и садах «Озерного», однако там никаких следов пропавшего волонтеры обнаружить не смогли. Известно, что у парня были проблемы со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU