В Уфе нашли мертвым молодого человека, который пропал по пути на работу полгода назад
Печальную новость сообщили в поисковой организации
фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
Уфимец Константин Маломожнов, который в конце сентября прошлого года пропал без вести по пути на работу, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт». О том, где и при каких обстоятельствах было найдено тело 24-летнего парня, не сообщается.
Напомним, изначально предполагалось, что молодой человек мог заблудиться в окрестностях поселка «Цветы Башкирии» и садах «Озерного», однако там никаких следов пропавшего волонтеры обнаружить не смогли. Известно, что у парня были проблемы со здоровьем.
ИСТОЧНИК KP.RU