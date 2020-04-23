2020-04-23T08:26:52+03:00
Общество

Уволить главврача уфимской больницы, в которой произошла вспышка коронавируса, требуют 13 тысяч человек

Петиция в интернете становится все популярнее
Рустем АХУНОВ
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Более 13 тысяч человек требуют уволить главврача РКБ Куватова Эльзу Сыртланову, при которой в больнице произошла вспышка коронавируса.

Создателем петиции, направленной в минздрав Башкирии, указан уфимский адвокат Александр Войцех. В своем послании он утверждает, что Сыртланова с января по апрель 2020 года игнорировала случаи респираторных заболеваний среди пациентов и персонала больницы. Более того, адвокат уверен, что главврач больницы небрежно или умышленно скрывала информацию о распространении коронавируса в больнице Куватова.

По состоянию на утро 23 апреля петиция собрала больше 13 тысяч подписей.

Напомним, что сейчас Эльза Сыртланова, так же как ее коллеги из первой «вахты» врачей РКБ находится на самоизоляции. Медиков отпустили из больницы домой после 14-дневного карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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