Власти Башкирии «приняли ряд интересных решений» по празднованию 9 мая

23 Апр 2020 2020-04-23T08:16:04+03:00

Республиканские власти уже составили план мероприятий по празднованию 9 мая в Уфе

О них будет объявлено 27 апреля

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Власти Башкирии подготовили «ряд интересных решений» к празднованию Дня победы. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании регионального Совета по правам человека, которое состоялось накануне.

«Дай, бог, в мае завершить всю историю с коронавирусом. Но на улице 22 апреля, 8 дней до мая. Я в понедельник объявлю, как в Уфе, в частности, будут проходить праздничные мероприятия, связанные с 9 мая. Мы, на мой взгляд, приняли ряд интересных решений, – цитирует Хабирова издание ProUfu.ru.

О принятых решениях будет объявлено в грядущий понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в республиканском правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU