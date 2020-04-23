В Уфе фура протаранила стоящую на светофоре легковушку: пострадали два человека

23 Апр 2020 2020-04-23T07:32:37+03:00

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В башкирской столице на 20 км автодороги Уфа-Оренбург фура протаранила легковушку. Инцидент произошел накануне днем, 22 апреля, сообщает республиканская ГИБДД.

За рулем грузового КамАЗа находился 64-летний житель Московской области. Известно, что он врезался в попутную «семерку«, когда та остановилась на запрещающий сигнал светофора. От удара «жигули» отбросило на другой автомобиль – Skoda Octavia.

фото: ГИБДД РБ

Помощь медиков понадобилась двум пассажирам отечественной легковушки – 24-летним парню и девушке, они получили травмы различной степени тяжести.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано три аварии, в которых пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU