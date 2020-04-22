Ждите холодов: Башкирию накроет арктическим воздухом

22 Апр 2020 2020-04-22T18:41:12+03:00

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По прогнозам синоптиков, уже скоро температура воздуха в Башкирии может упасть ниже -5 градусов.

В Башгидромете сообщили, что с 23 апреля в республику придет холодный арктический воздух, который значительно снизит температуру воздуха ночью до -5 градусов. Днем потеплеет до +7. Также синоптики рассказали, что в регионе возможны дожди и снег. Скорость ветра усилится до 15-20 метров в секунду.

Небольшое потепление в Башкирии ожидается с 25 апреля. В конце недели восстановится привычная для этого времени года солнечная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU