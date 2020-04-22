Ждите холодов: Башкирию накроет арктическим воздухом
Температура воздуха опустится до -5 градусов
Изменить размер текста:
По прогнозам синоптиков, уже скоро температура воздуха в Башкирии может упасть ниже -5 градусов.
В Башгидромете сообщили, что с 23 апреля в республику придет холодный арктический воздух, который значительно снизит температуру воздуха ночью до -5 градусов. Днем потеплеет до +7. Также синоптики рассказали, что в регионе возможны дожди и снег. Скорость ветра усилится до 15-20 метров в секунду.
Небольшое потепление в Башкирии ожидается с 25 апреля. В конце недели восстановится привычная для этого времени года солнечная погода.
ИСТОЧНИК KP.RU