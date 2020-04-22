2020-04-22T17:52:52+03:00
Общество

В Уфе засняли на видео проплывающую по Белой юрту

Переносное жилище могло смыть паводком
Рустем АХУНОВ
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В Уфе очевидцы засняли юрту, проплывающую в районе Монумента дружбы.

Забавный видеоролик появился в инстаграм-аккаунте столичного телеканала «Вся Уфа». На кадрах довольно большая юрта стремительно уплывает вниз по течению реки Белой, в районе уфимской Соборной мечети. Судя по всему, ранее конструкция была установлена на одной из местных пляжей, но из-за резкого подъема воды ее снесло в реку. Любопытно, что за время плавания юрта не утонула и, по словам пользователей соцсетей, «пришвартовалась» к одной из лестниц на новой уфимской набережной.

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в республике продолжается подъем уровня воды в реках. Жителей республики просят без особой необходимости не выходить к воде и соблюдать режим самоизоляции.

В Уфе засняли проплывающую юрту // 22.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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