2020-04-22T17:03:45+03:00
Происшествия

Житель Башкирии в предсмертной записке признался, что убил подругу и спрятал ее тело в холодильник

Жуткая история произошла в Октябрськом
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

36-летний житель Башкирии убил подругу, спрятал ее тело в холодильнике, а потом наложил на себя руки в заброшенном доме.

В пресс-службе СК республики сообщили, что тело мужчины, совершившего суицид в заброшенном доме, обнаружили 20 апреля. В кармане его куртки сыщики обнаружили паспорт женщины и предсмертную записку с признанием в убийстве владелицы документа.

Стражи порядка выехали на место, где проживал мужчина и его подруга. В холодильнике они обнаружили жуткую находку – тело женщины. По предварительным данным, мужчина жестоким расправился со своей жертвой, спрятал тело в холодильник, а после того, как осознал случившиеся, наложил на себя руки в безлюдном месте.

По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе засняли на видео проплывающую по Белой юрту
Житель Башкирии в предсмертной записке признался, что убил подругу и спрятал ее тело в холодильник
В оперштабе отрицают проблему высокой смертности от коронавируса в Башкирии
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Башкирии начали чинить дороги, ведущие к больницам
Главный эпидемиолог Башкирии объяснила, почему результаты анализов на коронавирус могут приходить с задержкой
В минздраве Башкирии рассказали, когда в Башкирии появился нулевой носитель коронавируса
«РКБ не узнать»: в минздраве Башкирии рассказали, как теперь устроена главная клиническая больница
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 22 апреля
ВТБ в Башкирии выдал первую ипотеку под 6,5%
Жители Башкирии стали чаще оформлять кредитные каникулы
Из-за коронавируса Радий Хабиров отложил проект, о котором думал 14 лет
Ипотека под 6,5%: как это работает