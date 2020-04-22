Житель Башкирии в предсмертной записке признался, что убил подругу и спрятал ее тело в холодильник

22 Апр 2020 2020-04-22T17:03:45+03:00

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36-летний житель Башкирии убил подругу, спрятал ее тело в холодильнике, а потом наложил на себя руки в заброшенном доме.

В пресс-службе СК республики сообщили, что тело мужчины, совершившего суицид в заброшенном доме, обнаружили 20 апреля. В кармане его куртки сыщики обнаружили паспорт женщины и предсмертную записку с признанием в убийстве владелицы документа.

Стражи порядка выехали на место, где проживал мужчина и его подруга. В холодильнике они обнаружили жуткую находку – тело женщины. По предварительным данным, мужчина жестоким расправился со своей жертвой, спрятал тело в холодильник, а после того, как осознал случившиеся, наложил на себя руки в безлюдном месте.

По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU