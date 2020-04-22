Житель Башкирии в предсмертной записке признался, что убил подругу и спрятал ее тело в холодильник
36-летний житель Башкирии убил подругу, спрятал ее тело в холодильнике, а потом наложил на себя руки в заброшенном доме.
В пресс-службе СК республики сообщили, что тело мужчины, совершившего суицид в заброшенном доме, обнаружили 20 апреля. В кармане его куртки сыщики обнаружили паспорт женщины и предсмертную записку с признанием в убийстве владелицы документа.
Стражи порядка выехали на место, где проживал мужчина и его подруга. В холодильнике они обнаружили жуткую находку – тело женщины. По предварительным данным, мужчина жестоким расправился со своей жертвой, спрятал тело в холодильник, а после того, как осознал случившиеся, наложил на себя руки в безлюдном месте.
По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU