Главный эпидемиолог Башкирии объяснила, почему результаты анализов на коронавирус могут приходить с задержкой

22 Апр 2020 2020-04-22T13:56:24+03:00

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Главный эпидемиолог Башкирии Анна Казак объяснила, почему результаты анализов на коронавирусную инфекцию могут приходить с задержкой. По ее словам, все лабораторные подразделения – два от Центра эпидемиологии при медучреждениях – работают «в напряженном круглосуточном режиме». Тем не менее процесс исследований может затянуться, поскольку расширился контингент обследуемых – в сутки проводятся более двух тысяч исследований, и совсем скоро это число достигнет трех тысяч. Кроме того, есть и другие причины, влияющие на скорость получения результатов.

«Лабораторные исследования проводятся от шести до восьми часов. Бывают сомнительные [анализы], бывает, не проходят контроль, некоторые пробы переставляются лабораториями и два, и три раза, чтобы достоверный результат получить и, конечно же, идет большая нагрузка на лабораторные подразделения. В срочном порядке мы выдаем результаты для тяжелобольных, а также тех, кто готовится на выписку, остальные – от трех до 14 дней», – сказала Казак.

Она добавила, что вирус в пробах за этот период погибнуть не успевает. Он выживает в течение пяти дней при температуре в +4 градуса. При необходимости материалы замораживают.

ИСТОЧНИК KP.RU