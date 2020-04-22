2020-04-22T13:34:26+03:00
Коронавирус Covid-19

«РКБ не узнать»: в минздраве Башкирии рассказали, как теперь устроена главная клиническая больница

Всех пациентов собрали в одном терапевтическом корпусе
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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В РКБ им. Куватова закончился двухнедельный карантин, медики и главный врач отправились домой на самоизоляцию. На очередном брифинге в минздраве Башкирии рассказали, как сейчас обстоят дела в республиканской клинической больнице.

На сегодняшний день в РКБ находятся 175 пациентов – все они находятся в одном терапевтическом корпусе. Пациенты распределены по 9 этажам корпуса в зависимости от тяжести своего состояния и профиля основного заболевания: с 9 по 6 этажи занимает терапевтический профиль. Там находятся пациенты с болезнями сердца, эндокринной и дыхательной системы. На 3, 4 и 5 этажах расположился хирургический профиль – этажи перед приемом тщательно были обработаны и продезинфицированы, теперь там «чистая» зона. На втором этаже находится реанимация, а также свободные койки для интенсивной терапии. На 1 этаже диагностического трехэтажного корпуса оборудован шлюз для перемещения пациентов.

- В больнице распределен персонал, установлены старшие по этажам, так что РКБ теперь не узнать, - заявила Ирина Кононова. - Там по-прежнему работают круглые сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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