2020-04-22T14:57:37+03:00
Общество

В Башкирии начали чинить дороги, ведущие к больницам

Работы идут в рамках федерального проекта
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии начали чинить автомобильные дороги, которые ведут государственным больницам.

В госкомитете Башкирии по транспорту сообщили, что автомобильные дороги у больниц начали ремонтировать еще в прошлом году, часть из них перешла на следующий ремонтный период. Одним ремонтом проезжей части дело не обойдется – рабочие будут наносить разметку, чинить светофоры и обустраивать пешеходные переходы.

В ведомстве также проинформировали, что в этом году период ремонта дорог начался на несколько недель раньше запланированного срока. Рабочие уже приступили к ремонту 34 участков из запланированных 107.

ИСТОЧНИК KP.RU

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