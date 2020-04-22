2020-04-22T13:17:07+03:00
Общество

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 22 апреля

Сейчас в республике 396 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На оперативном брифинге башкирского Минздрава сообщили, в каких городах и районах зарегистрированы случаи коронавируса по состоянию на 22 апреля. За минувшие сутки зараза подтвердилась у 25 человек. За все время выявлен 396 инфицированных. 258 пациентов сейчас находятся на госпитализации в различным больницах республики.

В Уфе сейчас лечат 148 зараженных. Их распределили по семи больницам: Республиканской клинической инфекционной больнице (72 пациента), ГКБ №8 (31), РКБ имени Куватова (34), ГКБ Демского района (23), ГКБ №5 (16) и Клинике БГМУ (11), а также в ГКБ №21 (1).

В ЦРБ Белебеевского района находятся 30 больных. Восемь инфицированных – в Бирской ЦРБ, шесть – в городской больнице Октябрьского, пять - в Туймазинской ЦРБ. По четыре пациента наблюдаются в РКИБ города Стерлитамака и ГБ Нефтекамска.

Троих инфицированных лечат в ЦГБ города Кумертау и двоих в ЦРБ Белорецкого района. По одному заболевшему коронавирусом лежит в ГБ Стерлитамака, а также в ЦРБ Буздякского, Дюртюлинского, Толбазинского, Учалинского, Миякинского, Мелеузовского и Исянгуловского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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