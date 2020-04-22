Из-за коронавируса Радий Хабиров отложил проект, о котором думал 14 лет

22 Апр 2020 2020-04-22T11:50:34+03:00

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Глава Башкирии отложил строительство дворца спортивной борьбы из-за коронавируса.

Радий Хабиров в соцсетях рассказал, что планировал начать стройку еще в 2006 году, когда работал в администрации президента Башкирии. Для дворца даже выделили участок, но из-за неожиданного переезда в Москву Хабиров не смог довести проект до конца.

Во второй раз борцовский дворец Хабиров хотел построить в Красногорске, где трудился мэром. В Подмосковье этот спортивный объект мог стать местом, где тренируются спортсмены сборной. Однако Хабиров отложил проект и во второй раз – из-за возвращения в Башкирию.

В третий раз стройку борцовского центра Хабиров отложил из-за пандемии коронавируса.

- Нам приходится резать бюджет. Сейчас нельзя трогать базовые вещи – экономику, инфраструктуру, дороги, медицину и ЖКХ. Строительство мы пока откладываем. Но я его все равно построю и обязательно с кем-нибудь поборюсь на его открытии, - сообщил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU