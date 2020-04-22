Статистика коронавируса в Башкирии на 22 апреля: зарегистрированы 25 новых случаев

22 Апр 2020 2020-04-22T10:36:12+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Башкирии на 22 апреля составило 396 человек.

Оперативную информацию предоставили эксперты федерального информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. За сутки опасной болезнью заболели 25 человек.

Также сообщается, что 14 заболевших коронавирусом в Башкирии отпустили домой – они полностью вылечились от болезни. По оперативной информации, за сутки в республики не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

Напомним, что похожая ситуация с распространением коронавируса в Башкирии обстояла и в минувший вторник, 21 апреля. Количество выявленных больных составило 22 человека. Тогда также не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19 в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU